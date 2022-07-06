小S二女Lily曾被指3姊妹中最唔靚 如今「女大18變」成最美星二代
撰文：Goody25
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要說星二代中，顏值蛻變最多的非小S家的三個女兒莫屬。小S雖為資深藝人，丈夫也來自富裕家庭，但是小S從來不強調需要給予孩子奢侈的穿搭打扮。先前小S的孩子因為穿搭過於樸素節儉，還甚至嚇到前任姐夫汪小菲。不似圈中的多數星二代，小S的3個女兒們小時候顏值稍微平平，但如今長大後卻蛻變得容貌驚人。
據悉，小S獨寵第一名孩子許老大Elly，也因為她是第一名孩子所以獲得母親專寵，對於小女兒徐老三更多是照顧和放縱地疼愛，而許老二Lily最懂事，卻也是三個孩子中比較被媽媽稍微微忽略的。小S也曾經公開稱讚，二女兒Lily是傳統審美觀中，最漂亮的女兒。最近二女兒Lily的新照掀起新一波討論熱度。
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近日，Lily在自己的Instagram上傳了一組下午茶照，照片中的她八字劉海微卷貼於額頭兩旁，蓬鬆的長髮散落在肩膀上，當日她僅穿了一件簡約的白色背心，但整組照片給人的感覺就是雖然媚但是脫俗，還有滿滿的溫柔氣質。
甚至還有粉絲追問她的髮型是要怎麼打造，也有不少人把焦點放在Lily的唇形上。不得不說，她略厚的唇形，加上飽滿立體的唇珠也太好看了！有者認為她有幾分舒淇的影子，還有部分人表示她其實很像韓劇《安娜》的飾演者裴秀智。還有留言說，小時候覺得三姐妹中，二女兒Lily最平平無奇，最不漂亮，但長大後卻逆襲翻盤，美得很安靜溫柔。
有時候找出適合自己的髮型以及穿搭風格，也是偷偷變美的絕招喔！
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