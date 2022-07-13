小S喪摸具俊曄胸部被批公然性騷擾 幕後加碼出口術遭姐夫鬧黐線
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星大S（徐熙媛）老公、韓團「酷龍」成員具俊曄早前驚喜現身第33屆金曲獎頒獎典禮，登台與小姨子小S（徐熙娣）趣味互動，成為話題焦點。
同場頒獎嘉賓陶晶瑩（陶子）近日曬出當時的幕後花絮，小S卻驚吐姊姊與姐夫的閨房秘辛。
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小S在金曲獎舞台上狂摸具俊曄胸部，讓對方立刻撥開且輕打小S的手，羞喊「不可以這樣」，這段互動被部分網友批評「性騷擾」不得體，但她則認為，這互動純粹僅是與姐夫的日常：「姐夫、我姊都知道我在開玩笑！不然姐夫早就告我了！」
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而當晚與小S同台頒獎的陶晶瑩近日在「wow陶姐」YouTube頻道公開當天的幕後花絮，她與具俊曄在飯店中敘舊閒聊：「歐巴記得我嗎？好久不見」，對方還回憶，20多年前來台灣的第一個節目就是接受陶子採訪，更開心形容，應該是自己前世有拯救世界，這輩子才能如此幸運娶到大S。
隨後，換完裝的小S加入彩排行列，3人一起練習「酷龍」的招牌曲〈Bing Bing Bing〉，過程中，小S跳錯還被姐夫糾正，雙方互動非常熱絡，一同練習摸姐夫胸部的橋段，怎料，最後小S向具俊曄提議，這邊結束後就可以回家與姊姊交歡，突如其來的辛辣發言，讓具俊曄以中文傻眼回應：「神X病」，一旁的陶晶瑩見兩人逗趣互動笑歪。
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