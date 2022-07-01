小S 3年無性交懷疑老公不愛了　用魔術測試2人感情　結果讓她爆喊

徐熙娣（小S）在圈內是出了名的敢說敢言，言辭大膽程度常常都讓人招架不住。近日她和老公許雅鈞和一群圈內朋友，包括大S具俊曄夫妻、周杰倫昆淩夫妻，還有林俊傑等人一起聚餐。



聚餐期間大家就玩起了一個魔術測試，沒想到這個測試結果竟然讓小S開心得哭了！（點圖放大看感動瞬間👇👇👇）

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從林俊傑在網上曬出的IG限時動態中，身穿黑色裙裝的小S，和老公許雅鈞一起把手指同放在一個倒著的酒杯上，當兩人的手指慢慢靠近酒杯時，被酒杯倒蓋著的唇膏居然微微轉動了一下，這神奇的一幕讓小S瞬間激動得跳了起來和老公緊緊相擁表示「你還愛我！我以為你不愛我了啦！」

原來這魔術遊戲是測試對方是不是真的還愛著彼此的的呢！看到這神奇的景象發生，也難怪小S這麼激動抱著老公直喊「原來你還愛我」而且似乎還有點眼眶泛淚的感覺！這一幕在小S看來是感動，但在網友的眼裡看到的卻似乎不是這麼一回事。

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外人總看小S總是大大咧咧的、一副凡事都不拘小節的模樣，但其實她的內心依然是個敏感的小女人，要不然也不會因為一個小小的魔術測試，就激動得抱著老公喜極而泣，當時沒有媒體，這也不是作秀，這就是私底下最真實的徐熙娣。

如今的她居然要以魔術測試來證明自己老公還愛著自己，雖然這其中或許有一點為了暖場搞氣氛製造的綜藝效果，但網友們還是為小S愛得卑微的性格感到心疼了。而部分網友則是認為小S的行為「太假了」而且當她擁抱老公許雅鈞的時候，對方似乎有些不自然的反應，都被網友無限量放大和解讀。

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雖然在節目裡總是豪放不羈，但私底下的她還是一個希望被呵護、努力守護自己家庭的小女人——外界總傳他們倆夫妻婚變，連小S自己都開始懷疑自己老公到底愛不愛自己了！可見網路的力量還是很可怕的啊！

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