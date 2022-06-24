大S 20年前被鬧發姣勾引酷龍委屈落淚　具俊曄重提舊事感動到爆喊

大S（徐熙媛）今年2月再婚嫁給舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，2人的婚後互動備受矚目。



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具俊曄近日上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，談及當年酷龍退掉大S和小S（徐熙娣）主持的《娛樂百分百》通告一事，他坦言看到大S在節目爆哭，非常心疼，更忍不住痛哭。

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具俊曄表示，大S不喜歡「對不起」這句話，直說大S非常大器且懂事：「她不喜歡我說I'm sorry，會叫我不要說這種話，她會對我說『你也是不得已的啊！』她非常懂事，非常懂事，就我來看，熙媛比我更心胸寬大、更加大器，是比我更好的人。」

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節目播出當年《娛樂百分百》的片段，畫面中小S對於酷龍突然退通告一事忿忿不平，小S氣說：「我不懂為什麼我姊必須承擔這一切，現在全台灣的人都覺得我姊是花癡（意即發姣），在勾引酷龍，其實事情的真相你們根本不知道，我姊才是真正最倒楣，她還要忍受酷龍的歌迷傳真過來指責，你們懂什麼啊？」此時，大S用手中的資料夾遮住臉，沉默許久，忍不住爆哭，但她強調只是風沙吹進眼睛才哭，當下未正面回應事件。

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具俊曄透露，有看到大S遮著臉在哭的影片，當時2人分手，他看到字幕翻譯後理解大S的難過：「我當時也有流淚，之後有人分析了內容，看了分析後，我痛哭了一場。熙媛在分手後心情難免不好，但卻似乎一直在保護我，會說『這我不能說』，因為感受到她想一個人獨自承擔，我覺得很感動。」事隔多年有情人終成眷屬，過去的往事也成為彼此的相愛的證明。

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