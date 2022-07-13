阮經天小14歲緋聞女友神秘身份疑曝光　混血「靚樣」幾似迪麗熱巴

單身多年的阮經天今年2月份親自透過IG限時動態認愛，不過戀情維持不到5個月就告吹，沒想到近來又傳出結交新女友，而新女友身分被起底，是混血網紅「Wenan」。



據知阮經天的新女友小他14歲，是荷蘭混血網紅，在IG擁有3.2萬粉絲，身高165公分，曾在東區被知名YouTuber「黑男」捕捉拍攝，工作是活動企劃專員。

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Wenan當時還開出徵求男友的條件，「個性要好、不要太帥」，身高一定要比自己高，但顯然這個條件除了不要太帥不符合阮經天外，其他都大致吻合。而阮經天則喜歡皮膚白的女生，Wenan正是膚白貌美型。

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