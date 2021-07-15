阮經天宋祖兒叔姪戀玩完？傳已分手8個月　張鈞甯直播意外漏口風

撰文：聯合新聞網
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台灣男星阮經天先前曾爆和小16歲的大陸女星宋祖兒戀愛中，但雙方均未承認，近日卻被發現疑似回歸單身，「叔姪戀」告終畫下句點，據傳兩人分手已經8個月。

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據《鏡週刊》報導，阮經天和宋祖兒傳出戀情後，女方的經紀團隊認為年齡差距加上戀愛容易影響事業，一直不同意兩人交往，之後傳出雙方在2020年11月分手，卻又在聖誕節左右舊情復燃。

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不過疑似未維持太久，近日在和張鈞甯、陳意涵的直播中，他言談間流露出單身的訊號，張鈞甯也說：「在你身邊的，如果不是那隻貓會更好。」疑似證實阮經天單身的消息。

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