真人騷《伊甸園》突破尺度　兩男一女床上纏綿惹主持不滿：很煩燥

號稱尺度比《單身即地獄》更誇張的韓國戀愛真人騷《伊甸園：本能的後裔們》近日正在熱播中，單單是身體接觸的尺度已經一集激烈過一集而在網上引起熱議，當中亦不乏引起爭議的畫面。日前播出第四集，外形酷似韓韶禧的女參加者金娜妍在床上與兩名男士表現得極親密，「三人行」畫面令擔任主持的FTISLAND主唱李洪基和APINK成員尹普美看到反白眼，怒斥：「看到就覺得很煩燥！」



尹普美（右）看到反白眼（YouTube：에덴, 본능의 후예들）

在最新一集中，參加者們必須於20分鐘之內完成指定的身體接觸任務，模特兒出身的金娜妍被爆肌男梁昊錫一手拉過並坐在其大腿上兼對視一分鐘，男方全程不斷用雙手上下撫摸女方，表現極曖昧，另一名對金娜妍有意思的男嘉賓李正炫全看入眼，不禁將視線望去另一面。

梁昊錫一手拉過金娜妍坐在其大腿上，並且不斷用雙手上下撫摸女方。（YouTube：에덴, 본능의 후예들）

其後，梁昊錫跟隨金娜妍入房間找她任務需要的指甲油，坐在床上後又一手捉住女方讓她坐在自己大腿上，手亦繼續不安分地不斷上下其手，又伸手撫摸她的頭，令站在一旁的李正炫一邊露出受傷的神情。然而，坐在梁昊錫大腿上的金娜妍卻伸手牽着李正炫，突然變成「三人行」的畫面令李正炫相當難受，但依然為了女方的任務乖乖坐在床上伸手讓她搽指甲油。

金娜妍一邊坐在梁昊錫大腿上，一邊伸手牽着李正炫。（YouTube：에덴, 본능의 후예들）

「三人行」的畫面引起熱議。（YouTube：에덴, 본능의 후예들）

此時見到這尷尬三人行畫面的主持李洪基和普美，都不約而同露出不屑的神情，普美都忍不住皺眉頭慨嘆：「這真的很令人火大呢！」李洪基更大力搖頭道：「真的覺得很煩燥！」

李洪基更大力搖頭道：「真的覺得很煩燥！」（YouTube：에덴, 본능의 후예들）

戀愛真人騷《伊甸園：本能的後裔們》近日備受討論。（iHQ）

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