MC張天賦唱《小心地滑》不慎甩嘴　黃偉文轉載片段鼓勵：好感恩！

MC張天賦昨晚(11日)擔任衞蘭紅館演唱會的尾場嘉賓,除了一同合唱《心亂如麻》之外,更帶來自己的人氣歌曲《小心地滑》,然而向來被視為實力派的MC卻未知是否因為太緊張而忘詞了一小段,令他一度露出尷尬表情,幸好最後依然超水準表演,得到全場觀眾拍手叫好。



MC張天賦昨晚擔任衞蘭尾場演唱會嘉賓。(胡凱欣攝)

MC在台上落力演唱,雖然不慎忘詞一小段,但仍然無阻超水準演出。(胡凱欣攝)

作為《小心地滑》的填詞人,黃偉文雖然人不在香港,仍特意轉載MC昨晚的表演片段幫他打打氣:「給缺席的人唱首歌! #今年寫到呢兩首與及其他每一首都好感恩」有不少網民有留言為MC平反,表示《小心地滑》這首歌確實非常之難唱,再加上MC已經落力補救自己的小失誤,希望大家能夠多多鼓勵這個實力超班的好歌手:「MC 唱功好好,唱得好好聽」、「希望您唔會怪MC今日甩咗,佢真係唱得好好,扣人心弦」、「歌詞掂,MC又唱得好掂」、「《小心地滑》呢首歌實在難唱,佢連唱Live都咁唱得咁正,實在好勁」。就連音樂製作人Chris Polanco(陳杰)都留言鼓勵:「He did great tonight! (他今晚做得好好)」

黃偉文為忘詞的MC發文打氣。(Instagram:@concertyy)

黃偉文非常欣賞MC。(Instagram:@concertyy)

MC今日(12日)在Instagram發文感謝Janice的邀請,又幽默回應她昨晚在台上問他為何經常在超市被影到:「Wonderful experience and I’ll be back. Let’s do supermarket shopping tgt next time.(非常精彩的經驗,我會回來的!我們下次一起去超市購物吧!)」

MC約衛蘭下次一起去行超市!(Instagram:@mcheung1201)