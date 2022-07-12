MC張天賦唱《小心地滑》不慎甩嘴　黃偉文轉載片段鼓勵：好感恩！

MC張天賦昨晚（11日）擔任衞蘭紅館演唱會的尾場嘉賓，除了一同合唱《心亂如麻》之外，更帶來自己的人氣歌曲《小心地滑》，然而向來被視為實力派的MC卻未知是否因為太緊張而忘詞了一小段，令他一度露出尷尬表情，幸好最後依然超水準表演，得到全場觀眾拍手叫好。



MC張天賦昨晚擔任衞蘭尾場演唱會嘉賓。（胡凱欣攝）

MC在台上落力演唱，雖然不慎忘詞一小段，但仍然無阻超水準演出。（胡凱欣攝）

作為《小心地滑》的填詞人，黃偉文雖然人不在香港，仍特意轉載MC昨晚的表演片段幫他打打氣：「給缺席的人唱首歌！ #今年寫到呢兩首與及其他每一首都好感恩」有不少網民有留言為MC平反，表示《小心地滑》這首歌確實非常之難唱，再加上MC已經落力補救自己的小失誤，希望大家能夠多多鼓勵這個實力超班的好歌手：「MC 唱功好好，唱得好好聽」、「希望您唔會怪MC今日甩咗，佢真係唱得好好，扣人心弦」、「歌詞掂，MC又唱得好掂」、「《小心地滑》呢首歌實在難唱，佢連唱Live都咁唱得咁正，實在好勁」。就連音樂製作人Chris Polanco（陳杰）都留言鼓勵：「He did great tonight! （他今晚做得好好）」

黃偉文為忘詞的MC發文打氣。（Instagram：@concertyy）

黃偉文非常欣賞MC。（Instagram：@concertyy）

MC今日（12日）在Instagram發文感謝Janice的邀請，又幽默回應她昨晚在台上問他為何經常在超市被影到：「Wonderful experience and I’ll be back. Let’s do supermarket shopping tgt next time.（非常精彩的經驗，我會回來的！我們下次一起去超市購物吧！）」

MC約衛蘭下次一起去行超市！（Instagram：@mcheung1201）