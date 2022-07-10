羅志祥小巨蛋開騷　嘉賓窒他愛多人運動　親自回應：蠻好笑的啊！

羅志祥7月9日在台北小巨蛋開唱，他唱完後到媒體室打招呼，這也是他陷入感情風波後首度面對媒體，演唱會上網紅阿翰扮演算命阿姨的轉場影片中，虧他「愛多人運動」、「好會射」、「是時間管理大師」等，笑翻全場。羅志祥受訪時透露：「是我建議他這樣的。」



羅志祥今演唱會一萬張門票全數售罄，粉絲力挺他，他也在演唱會上說「要把失去的拿回來」。演唱會後受訪，他表示面對這兩年低潮，沒有想放棄過，「沒想放棄，我只是去留學」，被問到是否已經敞開心房，他笑說：「我沒有敞開心房。」

羅志祥年初已在跨年節目中演出，為復出試水溫：（按圖）

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演唱會上的阿翰轉場影片中，她幫羅志祥算命，虧「很多人愛找你運動喔！年輕人多動動很好啊！」並說：「好羨慕你喔！很會管理時間啊～才有辦法運動，運動成這樣子。」接着拿出飛鏢，要羅志祥朝她射去，一邊說：「羅志祥射給我，射在阿姨的身體上面，射遠一點，不是很行嗎？不要想其他女人喔！壞習慣。」還虧他下面太活潑。

提到阿翰的影片，他透露是兩人一起討論內容，甚至是他建議阿翰虧他的，「蠻好笑的啊，不就是大家笑話？」；透露演唱會心情是又興奮又緊張。他唱完後喉嚨聽起來有點沙啞，關心他還好嗎？他笑說：「明天再辦一場還是可以。」也透露唱到「力量」時最想v哭，因為是獻給已逝的父親，「有撐着不哭。」

【同場加映】5位出軌後成功復出男藝人 羅志祥沉寂兩年大翻身赴美搵真銀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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