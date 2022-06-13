踢爆汪小菲偷食後直指蔡依林扮做善事？葛斯齊痛批：都是SET好的

日前台灣資深狗仔葛斯齊再度於快手開直播，期間他爆料蔡依林、羅志祥做愛心都只做一半。某次葛斯齊接獲消息表示蔡依林在台灣醫院探望病童，於是他衝往該醫院發現蔡依林根本人還沒到，約莫過了半小時後才看到蔡依林戴著頭飾姍姍來遲，看到狗仔後彷彿像是已經知道一般，讓他搖頭直批：「做戲也不做全套」。



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蔡依林在演藝圈出道多年，每年通常他都會定期做公益活動，在演藝圈一直都以有愛心出名，2009年蔡依林曾被拍到戴著鹿角頭飾低調前往台灣林口長庚醫院探病，日前葛斯齊也於直播中分享秘辛，坦言這些公益事件都是SET好的。

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葛斯齊在直播中透露，許多藝人做公益當是為了要維持好形象，他坦言某次接到電話表示蔡依林在醫院探望病童，當時得知消息的他相當興奮趕緊前往醫院，沒想到葛斯齊人到之後遲遲未見蔡依林，最後蔡依林在工作人員的陪同下出現，葛斯齊也坦言，當時蔡依林完全沒向他那邊看來，疑似是早已知道會有狗仔來跟拍。

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