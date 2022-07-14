黎淑賢與盧惠光和現任丈夫誕四名兒子 全職媽媽45歲三招keep fit
撰文：黃梓恒
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今年45歲的95年亞姐亞軍黎淑賢（Bonnie）日前（11日）與丈夫許智政（Angus）舉行生日會，A邀請到不少親朋好友來參與生日會，而黎淑賢的四個兒子都有到場為媽媽慶祝生日，站在五位俊男旁邊，黎淑賢立即成為焦點。
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黎淑賢1995年參加亞洲小姐，最後敗於鼎頭大熱楊恭如手上奪得亞軍隨即踏足娛樂圈，翌年在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演黑社會大哥的女友「方婷」，在一場被張耀揚強迫拍裸照的場口中半裸上陣，性感得令觀眾眼前一亮，這亦是黎淑賢從影最大膽的演出之一，更令她成為街知巷聞的「阿嫂」，因而略有名氣。
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1998年下嫁於香港武打演員盧惠光，婚後育有兩名兒子，其時她也參與拍攝了多套電影包括《蘭桂坊7公主》、《生化壽屍》飾演黎耀祥的老婆，同樣有性感演出。可惜反應始終沒《古惑仔3》般受歡迎。2006年她與盧惠光離婚，一年再嫁給任職美容醫生的丈夫許智政，再誕下兩名兒子，共4名囝囝，之後主力當全職媽媽。
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婚後做全職媽媽的黎淑賢，婚後生活除有美容醫生許智政的愛情滋潤以及照顧外，她本身還十分熱愛做Gym保持美好身段，同時亦樂於經營自己的社交媒體網站，不時在IG上分享美容心得。婚後選擇繼續工作，除可打發空閒時間外，亦同時給予人生活上的目標以及動力，心境影響外表，對保持年輕亦有幫助。
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除了勤力做Gym保持Fit爆身形之外，她更曾大方承認靠微調逆齡變靚：「我有注射botox，還做了埋線，但不覺得痛，老公還取笑我變態，我反而覺得是我的忍受能力比較高。」而黎淑賢與老公許智政創立的美容公司不斷擴充業務，搞得有聲有色，她亦積極經營自己的社交平台，分享美容心得，實行自己做生招牌，難怪身為四子之母的她仍保養得宜，近年更愈來愈索！
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