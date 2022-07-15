通靈之王 | 梁思浩被TVB解僱曾追擊樂易玲　四度中六合彩有秘訣

55歲梁思浩早前受無綫（TVB）高層曾志偉邀請，18年後重歸娘家，擔任靈異真人騷《通靈之王》監製和主持人。梁思浩過去50多年的人生經歷無數風浪，相當傳奇。



梁思浩於《通靈之王》爆喊。（《通靈之王》節目片段）

梁思浩14歲父母離異，母親遠嫁加拿大只攜同弟弟梁思聰隨行，僅放低半年使費，讓他和非親非故的婆婆生活。入行前，梁思浩曾在麥當勞、肯德基打工維生。後來他被星探發掘，受邀拍廣告，並幸運地得到TVB招手。而梁思浩首次接拍的是處境喜劇《城市故事》，以「洗米華」一角入屋。此外，他又曾轉投過亞視（ATV），為香港電台效力足17年，主持《瘋show快活人》；為有線電視主持《怪談》更為他收穫「東南亞鬼王」之稱。

《城市故事》裡的「洗米華」，將梁思浩第一次呈現在觀眾眼前。

此外，梁思浩參演周星馳電影《國產凌凌漆》，他與鄧兆尊飾演「陳局長」兒子，兩人被被槍斃前爆喊一幕至今已成經典。

梁思浩和鄧兆尊於周星馳電影《國產凌凌漆》被槍斃一幕至今仍是經典。（《國產凌凌漆》截圖）

梁思浩與TVB的恩怨最為人熟知。TVB於2004年大裁員，梁思浩被列入黑名單遭解僱。他向當時高層陳志雲和樂易玲隔空開火，多年來他亦數度追擊過樂易玲：「張黑名單喺樂易玲個手袋入面，我同黃日華都返唔到無綫，除非等樂易玲唔喺無綫做就有機會。」不過如今時間已沖淡了恩怨。另外，梁思浩亦曾被港台無理解僱，但他當時非常冷靜，坦言無怨無悔。

樂易玲。（葉志明攝）

雖然事業運有高低起伏，但梁思浩的財運卻極佳。他與朋友合作投資甜品店，賺來第一桶金。及後梁思浩將甜品店的內地和澳門經營權出售賺過億，又共擁有200多間食肆的上市公司小南國集團亦賺過億。他又自爆曾中過4次六合彩二獎及三獎，彩金合共逾500萬元，他透露中獎秘訣是向上天承諾會捐部分獎金出來做善事。

梁思浩。（IG@leung_sze_ho）

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