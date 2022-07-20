港台電視31播《獅子山下2022》　故事充滿人情味延續港人精神

香港電台製作的電視劇《獅子山下》，轉眼間已播出50年，見證了香港的變遷，開創寫實劇的先河，每集內容也見到小市民的生活故事，及大家關心的社會議題，內裡角色就像觀眾的親朋好友，有著滿滿的親切感，雖然港台製作團隊經歷過不同年代的革新，但當中的人情味始終不變，每集劇情都帶來窩心暖意，感人催淚，絕對不能錯過。

播放日期：2022年7月23日起，逢星期六晚上9時，港台電視31播映；港台網站、流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫

《獅子山下2022─繼往開來50年》兩代導演梁榮忠及黃華麒。（劇照）

港人一直抱著「獅子山下」的精神，努力奮鬥，為下一代共建未來，而這句描繪港人幹勁心態的用語，就是出自港台製作的電視劇《獅子山下》，普羅大眾都會安坐家中收看節目，主題曲徐徐播出，無論是羅文主唱的版本，還是林子祥重新編曲版本，觀眾也是耳熟能詳。今年的《獅子山下2022》播出前，特別推出《繼往開來50年》環節，由《獅子山下2022》導演之一梁榮忠訪問《獅子山下》開山祖師—前廣播處長黃華麒，回顧《獅子山下》的誕生。

《得閒飲茶》由梁榮忠飾演的大哥與女兒，在尋找失蹤老父的過程中亦增進了解。（劇照）

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不說不知，當年前廣播處長黃華麒構思電視劇《獅子山下》，透過住在七層徙置區「德叔」一家六口三代人的故事，反映香港七十年代初小市民的生活，展現港人自强不息、守望相助的「獅子山下精神」，由於他們也是電視製作新丁，憑著內心熱誠去參與製作，甚至因為人手不足，要向新聞處拍攝組及播音組借將，一幕幕拍攝時感人往事，湧上心頭。及後接棒的年輕編導，包括方育平、許鞍華、黄敬强、敬海林、張婉婷、羅啟銳等，繼續描述著社會不同階層的故事，拍攝手法或有不同，但當中的人情味卻是從未改變。

《我們的開學禮》郭羨妮在劇中飾演馬浚偉的太太。（劇照）

《獅子山下2022》每星期都會有一個嶄新單元故事，由梁榮忠、狄易達、陳明憙主演的《得閒飲茶》，就是講述陳氏三兄妹跟老父的疏離隔閡，在父親失蹤後，才知道彼此欠缺了聆聽溝通，在尋找老父的過程中，一家人的心靈重新連繫起來，重聚於舊居，自製點心陪父親飲茶，故事感人窩心。其他單元故事，還有《我們的開學禮》、《快樂起舞》、《紅花樹下》、《四季歌》及《麵糰家族》，故事囊括了中港學生思想的矛盾共融、理想的追求、對友情與親情的感人詮釋，藉著不同故事中的甜酸苦辣，細味人生。