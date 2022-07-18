《獅子山下》之父黃華麒：港台正值黃金時間　倡赴內地拍節目

香港電台近年屢出現人事調動，多個節目如《頭條新聞》及《城市論壇》等亦停播，被外界批評「閹割港台」。前廣播處長、「《獅子山下》之父」黃華麒認為，港台現時正是黃金時間，因港府及國家都希望「講好香港故事、中國故事，面向世界，港台有絕對條件做到」。



他又指，港台節目亦可赴國內拍攝，因當地有不同景色及風土人情。被問到對來任廣播處長寄語，黃回應指港台「新征程，新精彩，繼續發揮創意。」



港台於1972製作首部電視劇《獅子山下》，至今已踏入50周年。前廣播處長黃華麒當年擔任《獅子山下》監製和導演，他今日（18日）指，港台是公共廣播機構，有責任讓民間聲音傳達予政府，並讓民間了解政府政令，都與當時台長提出製作傳播民情，以及真實反映草根階層生活的電視劇。

他舉例稱，當年寫單元《祖母的祈求》劇本前，曾先赴愛秩序灣了解情況，形容該處「臭氣熏天，有如垃圾堆」，他與演員曾江亦深受觸動。

黃又憶述初初製作《獅子山下》時遇上不少困難，包括設備不齊全：「攝影機、攝影師、剪接師都係由其他部門借調，亦無自己藝員。」不過節目播出一年多後打破收視紀錄，他笑言當時「有嘅只係一顆熱心，共同信念係真實反映民生問題。」

港台創作總監馬浚偉（右）在《獅子山下2022》其中一個單位擔任監製。左為助理廣播處長（電視及機構業務）陳俊樂。（李澤彤攝）

對於港台新一代導演，黃華麒形容「喺港台做係相當幸福，唔使受到收視率及廣告商影響。」他又指，港台導演與其他電視台導演產量不同，可有更多時間做「精品」。黃又認為，現時是港台黃金機會：「既然政府同國家都希望講好香港故事、講好中國故事，面向世界，港台有絕對條件做到。」

黃華麒又表示，港台應努力爭奪話語權，強調香港仍有相當競爭力：「背靠祖國立足香港，眼向世界。」被問到新一輯《獅子山下》是否可做到反映民情？他僅回應指傳媒尤其是影視，應反映民生、社會感情，市民夢想及困難等，亦啟發及思考如何解決問題。而傳媒亦有責任追求真相：「政府究竟點解做呢啲嘢，唔做呢啲嘢？傳媒應該畀社會了解、明白。」

為慶祝《獅子山下》啟播50周年，港台推出包含六個單元故事的《獅子山下2022》延續經典。（李澤彤攝）

為慶祝《獅子山下》啟播50周年，港台推出包含六個單元故事的《獅子山下2022》延續經典，將在7月23日逢周六晚上9時在港台電視31播放。《獅子山下2022》六個單元劇包括講述與家人的相處之道的〈得閒飲茶〉；由馬浚偉監製及演出、講述克服文化差異，包容扶助年輕人成長的〈我們的開學禮〉；以及講述熱愛舞蹈的女生遇上意外，透過輪椅舞重建人生目標的〈快樂起舞〉。

其餘三個單元包括講述金蘭姊妹領悟替別人尋找記憶中味道意義的〈紅花樹下〉；另亦有講述陪月員相隔五十多年後與生母相認，但發現生母只是希望她捐腎拯救胞妹的〈四季歌〉；以及講述小店人情味的〈麵糰家族〉。