雞排妹發3張性感照向粉絲挑機「猜修了哪裡」網民卻集中攻擊1位置

鄭家純（雞排妹）近來忙著拍攝寫真集，不時會在社群上分享花絮，日前就貼出幾張修圖過的照片，還大方承任自己天生的劣勢，讓網友都大讚。



鄭家純分享了三張照片，只見她穿著橘色露背短裝，露出渾圓側乳，站在一片土黃色牆前擺POSE拍照，並讓大家猜猜照片中哪裡修過圖。

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接著就自爆PTT上曾有一篇文章是在問她為何不發腿照，下面有很多網友留言笑她是「腿短什麼的」，而她也大方承認還自嘲表示：「我是腿短啊！153是能幾頭身。」

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鄭家純的自嘲，網友鼓勵安慰：「我最愛小短腿」、「153幾頭身？當然10頭身啊」、「比例好就好了啊！身高沒差吧」、「看不出來，感覺很高呢～」，最後她也揭曉答案，照片把牆壁下面的插座、還有左上角的掉漆處修掉了。

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