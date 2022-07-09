雞排妹鄭家純私授1招增加伴侶親密度「咁洗重點部位」惹無限幻想

雞排妹（鄭家純）近日忙於拍攝出道10週年寫真集，但活躍於社群平台的她也沒有忘記跟粉絲交流互動，時不時會透露一些拍攝花絮供大家聞香。



日前雞排妹在Facebook PO出一張「下半身美照」，只見她秀出白皙、渾圓的臀部，流動的水打在身上，頗有想像空間，文內她也提出幾個「增進伴侶關係」的好建議給網友們參考，不少人光看文字就直噴鼻血，後勁十足，但也算是一種衛教的參考。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雞排妹提到，有女性朋友問她「同居伴侶增加親密度的方法」，她一聽便說：「一起洗澡，幫對方的重點部位清潔。」雞排妹強調「重點部位」可以是後背、腳趾縫、屁股蛋......等部位，文內一五一十地交代幫伴侶洗澡的小祕訣，包括讓彼此省力的姿勢、讓對方舒服的手法，即便內容都是很正常的清洗撇步，但還是有網友看文字便歪樓，想像到畫面就慾火焚身。

接著雞排妹不忘分享「私密處」的清潔方式：「用沐浴乳或是私密處清洗用品，沾水起泡後，先把三角地帶毛髮的髒污油垢洗乾淨，手沖乾淨後再擠一次洗劑起泡，先慢慢摸到X丸後方，兩手前後輪流服貼輕摸。」

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除此之外，她還提醒一定要將私密處的皺褶部位清洗乾淨，直到沒有分泌物的觸感為止：「慣用手從根部往末端單向撫摸幾次，再輕輕把皮往後推，直到頭部露。」

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而雞排妹也溫馨提醒，希望伴侶要在你情我願的狀況下嘗試這件事：「不是每個人都願意蹲下來洗另一半的腳趾或是私密處，可以發生關係不代表『你覺得沒什麼』的事情也應該可以讓對方做。」文末也向男性們喊話：「如果你的女伴願意幫你洗澡，也請回禮幫對方洗，她願意被你幫忙洗的地方。」

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網友們看了雞排妹的精闢分析，紛紛在文章底下感謝她的分享，甚至提到：「終於有人重視洗澡之必要，從此鄭家純，我大姐。」此留言釣出雞排妹本人的回覆，甚至用發文的方式回說：「希望因上篇文章而增進感情、愉悅懷孕的伴侶，小孩滿月時可以寄油飯給我，是男是女都要雞腿和紅蛋，謝謝。」

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