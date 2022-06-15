雞排妹鄭家純宣布將發行出道10週年的寫真集，希望回饋粉絲一路以來的支持，不過消息釋出後，她收到近500粉絲留言，要她別任人看光光。



粉絲的請求留言一封一封的來，讓她不免在思考寫真書的尺度，鄭家純表示：「還有人寫很重，說『家純，這世界不值得擁有妳的裸體』。寫真陸續要拍攝了，最近定妝，有讓造型師和導演看我的全貌（意指裸體），他們有說『我能理解妳猶豫的原因，妳真的很漂亮，不露可惜』，既然支持的人大部分是希望不要的話......可能可以先拍，但不發行，先當紀念，可能是經紀人先手機拍。」

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對此，鄭家純經紀人笑說：「我用手機拍，沒有雲端出去的問題，我是iPhone拍照達人，她有很多媒體照都是我拍的。」鄭家純也說，其實最了解她的身體的人就是經紀人，很謝謝粉絲的顧慮，她都看在眼裡：「看到那幾百封信要我不要拍，就算拍也不要給人看的訊息，真的很感人，很感謝他們對我的愛和保護的心。」

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