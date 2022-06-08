雞排妹鄭家純一個post涉違法被起訴 讓有心人得知死敵私隱終出事
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人雞排妹鄭家純（已改名鄭采勻）與經常對時事發表意見的網紅陳沂，去年5月深夜直播時，隔空爆發大戰並激烈爭吵。
雞排妹不滿當下自己手機號碼一直被陳沂重複唸出，事後在自己Facebook上技巧性洩漏對方手機號碼，以致陳沂遭不明人士致電、傳簡訊、登記會員和要求加LINE好友等，台北地檢署認定雞排妹行為已使陳沂隱私及相關權益受損，依違反台灣個資法罪嫌將雞排妹起訴。
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2021年5月8日陳沂在直播時，公開指責雞排妹狂Call她20通電話，還秀出相關通話紀錄。雞排妹進而直接在深夜加入直播與陳沂互罵，並質疑自己手機號碼在直播時被陳沂一唸再唸，號碼形同被公開。
【圖輯】雞排妹在直播疑似說出陳沂手機號碼前四碼，其後在FB曬出這組「神秘色碼」，讓整組電話號碼形同被公開（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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事後雞排妹不滿自己手機號碼被陳沂公開，於是在自己Facebook上先公布對方手機號碼前4碼，再以咖啡色色卡透露後6碼數字，讓有心人輕易便可組合得知陳沂的手機號碼。
為此，兩女互控對方違反台灣個資法，其中雞排妹告陳沂部分，2021年11月士林地檢署認定雞排妹未因手機號碼被公布遭受有損害，將陳沂不起訴，全案已遭高檢署發回士檢重查。
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至於陳沂反告雞排妹部分，雖然雞排妹辯稱上述咖啡色色卡，只是象徵自己鬱悶的心情，但北檢查出，確實有不少網友看完雞排妹的貼文，拼湊出陳沂的手機號碼，進而打電話、傳簡訊、希望陳沂能加他LINE好友，甚至拿去登記各種會員，足見陳沂隱私等權益已受損，因此在台灣依法起訴。
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