Cammi謝芷蕙著小背心玩空中瑜伽曬體技「靚樣」唔再同Nel Nel撞樣

Cammi謝熙婷（舊名謝芷蕙）近年轉型為IG網紅，曾和男星陳冠希有一段情史，更自爆在16歲時就把初夜獻給對方，她日前PO出一段18秒空中瑜珈短片，影片中前凸後翹超吸睛，簡直就像個天使。



在這18秒空瑜片中，她穿著純白貼身小背心和黃色貼身褲，一開始先將身體向後傾倒轉幾圈後，再往空中抬起驚人的長腿，接著再空中起身，兩手抓住白色掛布，藉著掛布往上伸展身體，懸掛在半空並伸腳，整個人看起來相當輕盈。

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謝熙婷以「陳冠希前女友」的頭銜走紅，27歲的她因為五官精緻，因此常被傳出「進廠維修」的傳聞，但她心情並未受傳聞影響，照常在IG貼出各種動態與網友互動。

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