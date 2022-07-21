姜濤練完舞深夜飛奔酒店探表妹　坐床邊與表妹重温舊作檢討演出

MIRROR下星期將舉辦一連12場的演唱會，首次踏足紅館開個唱的他們已經開始密鑼緊鼓的練習，昨日（20日）排練完的姜濤沒有回家，反而直奔酒店。



MIRROR十二子將舉辦一連12場的演唱會。（資料圖片）

姜濤的表妹楊佳琪（Angelina Dean）原來已經從加拿大抵達香港，準備欣賞下星期表哥的演唱會，所以姜濤排練後連家也不回，立即飛奔去見表妹。Angelina在社交平台上載了姜濤到酒店陪伴她的照片，姜濤立即回覆：「Welcome to Hong Kong」。Angelina上載了姜濤坐在她的床邊，一起看姜濤的作品，姜濤其後回覆Angelina在檢討自己的表演。

姜濤坐在Angelina的床邊 (IG@angelinadean)

Angelina又在限時動態上載與姜濤的合照，照片中可見Angelina穿上性感的晚裝裙子，露出兩邊的纖腰。Angelina亦上載了在一間中菜廳吃東西的照片，未知是否與愛吃東西的姜濤一起去吃呢？

姜濤的表妹Angelina (IG@angelinadean)

Angelina亦上載了在一間中菜廳吃東西的照片 (ig@angelinadean)

Angelina自從公開與姜濤一起拍的Vlog後人氣急升， 2019年初現身香港商場活動支持姜濤，姜糖聞風而至，瞬間包圍Angelina爭相合照。Angelina亦在2019年參加過《溫哥華華裔小姐競選》，最後成功入到最後五強，可惜三甲不入。

Angelina在2019年參加過《溫哥華華裔小姐競選》 (ig@angelinadean)

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