獨家｜MIRROR全員深夜封場打卡　姜濤收工即戴好口罩

MIRROR昨日出席完金像獎之後，再到銅鑼灣打卡。雖然商場嘅店舖已經關門，但姜濤、Anson Lo同Edan都十分興奮。

MIRROR近日忙於為演唱會排練，昨日（18日）full team出席第40屆香港電影金像獎後，再直踩銅鑼灣時代廣場，為「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店進行拍攝，商外有逾50多名鏡粉等候。

12子在拉上黑布嘅露天廣場拍攝，粉絲由罅隙「偷望」。(林得懿攝）

商場未夠12點已經將通往二樓中庭嘅4條扶手電梯停止運作，並且拉起欄杆，而本身喺露天廣場嘅Photo Zone打卡區，亦全部以黑布圍起，現場約有10多夠保安駐守。MIRROR約在12時左右到達，一行人先在二樓進行拍攝，姜濤亦有限時動為態分享「終於可以逛商場了！」片段中，見姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）齊齊行去Pop-up Store，姜濤說：「12點行Time Square！Oh My God！」在旁的Anson Lo表示：「好爽！」Edan亦表現興奮：「嘩，見到個Store喇！」而Anson Lo在片段表示：「感覺好神奇，因為好耐冇行過街。」

Jer離場時心情大靚。(林得懿攝）

一行人其後由秘道轉到露天廣場拍攝 ，雖然全場以黑布包圍，但一眾鏡粉依然可以從小小罅隙望到場內的景況。至晚上1時左右，一行人經由走火通道離去時，Edan(呂爵安)、Jer(柳應廷)、Anson Lo均有與粉絲點頭打招呼。由於剛完成拍攝，所以部分成員均未有戴上口罩，有工作人員即時提醒「戴返口罩」。

姜濤離場時已經戴上口罩，防疫意識好高。(林得懿攝）