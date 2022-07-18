獨家｜MIRROR全員深夜封場打卡 姜濤收工即戴好口罩
撰文：林得懿
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MIRROR近日忙於為演唱會排練，昨日（18日）full team出席第40屆香港電影金像獎後，再直踩銅鑼灣時代廣場，為「BABY MIRROR WE ARE」期間限定店進行拍攝，商外有逾50多名鏡粉等候。
商場未夠12點已經將通往二樓中庭嘅4條扶手電梯停止運作，並且拉起欄杆，而本身喺露天廣場嘅Photo Zone打卡區，亦全部以黑布圍起，現場約有10多夠保安駐守。MIRROR約在12時左右到達，一行人先在二樓進行拍攝，姜濤亦有限時動為態分享「終於可以逛商場了！」片段中，見姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）齊齊行去Pop-up Store，姜濤說：「12點行Time Square！Oh My God！」在旁的Anson Lo表示：「好爽！」Edan亦表現興奮：「嘩，見到個Store喇！」而Anson Lo在片段表示：「感覺好神奇，因為好耐冇行過街。」
一行人其後由秘道轉到露天廣場拍攝 ，雖然全場以黑布包圍，但一眾鏡粉依然可以從小小罅隙望到場內的景況。至晚上1時左右，一行人經由走火通道離去時，Edan(呂爵安)、Jer(柳應廷)、Anson Lo均有與粉絲點頭打招呼。由於剛完成拍攝，所以部分成員均未有戴上口罩，有工作人員即時提醒「戴返口罩」。
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