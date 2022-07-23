林志穎揸Tesla撞車起火！中國特斯拉客服：暫時不能確認起火原因
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人林志穎昨天駕駛特斯拉在桃園自撞汽機車分隔島，與坐在後座的兒子雙雙掛彩，2人被送往林口長庚救治。
對此，有大陸媒體向中國特斯拉客服詢問，對方則表示「暫時不能確認起火原因」。
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據中新經緯報導，特斯拉客服針對林志穎出車禍一事表示：「暫時不能確認起火原因，若遇到緊急情況，主副駕駛有機械開車門的裝置，可在斷電情況下強制解鎖車門，後排乘客可通過後備箱逃生。」。此外，客服也表示特斯拉駕駛位附近並無易燃材質，「無論什麼品牌的車，都會考慮這種極端情況，正規車輛都不會有特別易燃的材質」。
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