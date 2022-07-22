林志穎揸Tesla撞車頭部受傷「滿臉鮮血」台警足本還原恐怖經過
撰文：ETtoday
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台灣藝人林志穎22號駕駛特斯拉載著兒子經過桃園中正北路時，突失控自撞分隔島，瞬間燃起猛烈火勢，林志穎父子倆先後被民眾救出送醫。蘆竹分局說明，林志穎因未注意車前狀況，才碰撞汽機車分隔島，無酒駕情形。
蘆竹交通分隊分隊長廖璧璋說明，今日早上10時50分，48歲的林志穎駕車行經中正北路往桃園區方向時，因未注意車前狀況，不慎碰撞汽機車分隔島，隨後車輛便起火燃燒。
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其中，林志穎頭部輕傷，乘坐副駕駛的兒子則是臉部有輕傷，目前已送往醫院診療中，經對駕駛實施呼氣酒精濃度測試，其酒測值為零，未有酒後駕駛情事。目前火勢已經撲滅，現場交通也已復正常。
蘆竹分局呼籲，駕車請遵守標誌、標線之指示，並應隨時注意車前狀況，以免因一時疏忽，而造成意外的發生。
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