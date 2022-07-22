林志穎父子被拖離車外「5秒後車身瞬間爆炸」靠2大關鍵逃過死劫
撰文：聯合新聞網
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林志穎7月22日在桃園駕駛Tesla時突然發生車禍，其6歲兒子Jenson亦在車上，車子撞上分隔島後起火燃燒，除了路人第一時間拉出受傷的林志穎與小兒子外，根據當地警方公開的路況監視器畫面顯示，現場有2大關鍵讓林志穎成功在危急關頭逃過死劫。
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林志穎車禍後大批粉絲湧入粉絲團為他加油打氣，Tesla的安全性也成為討論焦點，因為以林志穎這麼會開車的人來說，出事的原因很可能也跟車子有關。根據當地警方提供的影片，車禍發生時間為上午10時50分，當時林志穎開車載著兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到指示桿，車頭瞬間起火。
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曝光影片中，他所駕駛的白色Tesla先是緩緩迴轉，接著車輛不靠右，接著因不明原因突然偏離車道，撞上分隔島，10秒內後方剛好一輛救護車經過。
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除了10秒內剛好有救護車在現場，當時車子尚未起火燃燒，同時路過民眾見到Tesla撞上分隔島，民眾見狀緊急上前幫忙拉出，更第一時間上前搶救，5秒後車子隨即爆炸起火，整架Tesla前頭被燒得面目全非，僅剩後半部車體還依稀可以看出原本車型。林志穎父子即時被救出，真是非常非常的幸運。
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