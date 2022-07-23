G.E.M.鄧紫棋自爆新戀情？　曬貼頭合照問「如何跟理工男交流」

G.E.M.鄧紫棋早年北上發展後成為炙手可熱的歌星，除了香港更紅遍內地、台灣和全球華人地區。G.E.M.走紅後感情生活自然受到歌迷、網民的關注，早年G.E.M.與林宥嘉分手後，亦曾與馮允謙等人傳過緋聞，直至去年與拍拖5年的富二代男朋友Mark分手，感情就一直處於空白狀態。直至今日（ 23/77），G.E.M.的一篇Facebook帖文，似乎又揭開了她新戀情。



G.E.M.突然在Facebook分享與小鮮肉的貼頭合照。（Facebook/@G.E.M. 鄧紫棋）

G.E.M.在Facebook貼出與一位小鮮肉頭貼頭的合照。第一句的標題就是「在線求問跟理工男該如何交流？」近千字的長文中，G.E.M.鄧紫棋講述了與這位「理工男」相遇的過程，寫道：「上次在酒吧初次見面，我發現我們剛好都喜歡看星。我就告訴他我覺得月球只圍繞地球轉動，很浪漫。他卻說月球正在以每年三點八公分的速度遠離地球。但是我還是覺得浪漫，地球明知道月球要走，還是用盡全力挽留它，這樣不就很浪漫嗎？結果他說他覺得浪漫的是，幾千年來人類望著遙遠又虛無縹緲的星空，居然能一直去探索它，理解它，這種鍥而不捨，是浪漫的。」最後她還加了一句「但是算了，不重要...因為今天拍了我們的第一次自拍。」莫非真的是墮入愛河？

G.E.M.鄧紫棋有新戀情？（微博@鄧紫棋工作室）

文中還說了很多關於兩人互動的趣事，但明顯地G.E.M.鄧紫棋不太懂這位「理工男」的思路，所以才post上網求救，不足一小時內，已有超過一萬人讚好，還有不少人留言祝福他們，說：「帥帥的俊男配美美的紫棋」、「所以是在一起了嗎？」、「只有最後一句才是重點」。翻查IG的貼文，G.E.M.鄧紫棋在最後的部份加上了「#啓示錄Revelation」，相信這位「理工男」應該是MV的男主角多於是G.E.M.鄧紫棋的新男朋友。

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