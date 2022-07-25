香港金曲獎評論｜曾志偉望頒獎禮似金像獎　大量歌手缺席星光暗淡

由香港電台與無綫電視（TVB）合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚（24日）圓滿結束，取代了過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒發樂壇第三張成績表。在過去一年，樂壇經歷改朝換代，愈來愈百花齊放，當大家正期待兩台合辦的頒獎禮會為樂壇帶來新景象之際，卻令人失望得熄電視。



由香港電台與無綫電視（TVB）合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚（24日）已經圓滿結束。（節目畫面）

大量歌手有獎攞但缺席

總結2022年度香港中文流行樂壇，大會當晚共頒發13組音樂獎項。得獎歌手多，但出席的人數卻強差人意，雖然有天王劉德華坐鎮兼擔任揭幕嘉賓，但張敬軒、MIRROR、AGA、衛蘭、MC張天賦等，有份奪獎但因種種原因而缺席，導致頒獎典禮星光暗淡。奪獎有拍片及接受電話訪問的只有Supper Moment及葉巧琳，而張敬軒就拍片透露自己因為有團隊工作人員確診被列為密切接觸者而需要隔離。

點擊下圖看有邊位缺席而有獎的歌手：

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頒獎流程冇驚喜

整個頒獎典禮流程只能夠用一個悶字來形容，第二節就匆匆地宣布十首金曲獎項，不知道是否沒有足夠時間還是沒有好好「度稿」。過去的頒獎禮，例如《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一眾DJ都會花心思去介紹得獎歌手及得獎歌曲，亦會創作歌曲或惡搞環節來搞氣氛，但《香港金曲獎》只邀請了幾位歌手出來獻唱懷舊金曲，似乎欠缺心思和鋪排，比較起上來連台慶都更加吸睛。兩個半小時的頒獎禮沉悶無聊，令人看到沒耐性，甚至想熄電視。

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表演及頒獎嘉賓分量唔夠

樂壇頒獎禮理應是業界盛典，應該是星光熠熠，除了大量歌手缺席之外，頒獎及表演嘉賓似乎不夠分量。曾志偉曾經說過希望今次兩台合辦樂壇頒獎禮能像金像獎一樣，但最有分量的歌手只有四大天王之一的劉德華及獲頒「香港金曲榮譽大獎」的樂壇教父鮑比達。

劉德華為頒獎典禮擔任揭幕嘉賓。

鮑比達奪得「香港金曲榮譽大獎」。

若果想頒獎禮跟金像獎一樣，那麼是否應該邀請更具分量的歌手或音樂擔任頒獎嘉賓？昨晚最尷尬的，就是大會安排了鍾柔美（Yumi）及詹天文兩人頒獎及好友姚焯菲（Chantel），就連得獎者都感愕然。有華仔揭開頒獎禮序幕，但接下來卻沒有延續應有的高潮，落差極大令觀眾根本不想看下去。

總括而言，今次香港電台與無綫首次合辦頒獎禮的原意是好，但最大敗筆就是毫無鋪排及心思，而大量歌手缺席導致星光暗淡，加上有不少高認受性的獎項都取消，包括「全球華人最受歡迎歌手獎」、「最優秀流行歌手大獎」。其實《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》都分別由其認受性，分開舉辦應該能避免以上的問題，如果要繼續合辦的話，還有更大進步空間。