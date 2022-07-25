無綫決定唔再公布三台收視數字：收視資料已不合時宜

無綫（TVB）今日發新聞稿，宣布不再全面發放收視資料，內容指：「電視台每週發放的收視資料，向來是電視節目受歡迎程度的重要指標。隨着新媒體的發展，廣大觀眾不再局限於透過傳統電視觀賞節目，同時亦可使用電腦、平板電腦或智能手機等透過多種媒體平台瀏覽，又可隨時隨地到 myTV SUPER 等網絡平台重溫，是以恆常於每周一發放電視直播收視資料已不合時宜，未必能完全反映觀眾收看電視節目的實際情況。」

無綫決定唔再公布全面收視。（資料圖片）

所以由今（25）日開始，TVB將會對電視收視公布方式將作調整，將重點聚焦於公布本台電視節目收視資料，以切合現時的收視數據公布環境。翡翠台昨（24 日）晚 8 時 30 分直播之《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，錄得跨平台直播最高收視 19.1 點，觀眾 124 萬收看，成績理想。

TVB將會對電視收視公布方式將作調整。（資料圖片）

今次的變動，除了不公布其他台的收視之外，相信也不會公布比較低的收視數字，所以將來大家可能只會看到他們認為滿意的收視成績。

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