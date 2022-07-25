香港金曲獎｜得獎缺席歌手成焦點　網民狂鬧：未見有歌手咁冇禮貌

由香港電台及無綫電視（TVB）首屆聯合主辦的《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》昨日（24日）圓滿結束，不過全晚的焦點竟然落在得獎而缺席的歌手身上，因為有很多的獎項是沒有人上台領獎，甚至連代領都沒有，令人感到甚奇怪。

睇落好多歌手出席，其實都有好多冇出席。（梁碧玲攝）

點擊下圖看有邊位缺席而有獎的歌手：

+ 5

歌手不出席當然是有很多原因，例如MIRROR因為隔天便要開紅館騷，頒獎禮當日正正要進行最後大綵排，當然難以抽空出席。不過有網民在討論區發帖，指「都末（未）見有歌手咁冇禮貌」，認為歌手們即使未能抽空出席，應該「幾唔得閒都嚟一嚟要多謝人地大會比（畀）個獎你」。

MIRROR要綵排演唱會，又真係唔得閒喎。（葉志明攝）

不知道大家會否同意這個理論，有些歌手的確因為有事而未能到場，不過就以影片或電話方式說出謝辭，而有些歌手則未有任何表示，但這就代表他們沒有禮貌嗎？首先你並不知道大會有否提早通知他們，如果他們根本不知道自己奪獎，想有任何表示也困難吧？其次，即使有提早通知，也是非必要拍片、錄音，當然如果做到了肯定可以賣個順水人情。

拍片係畀足面，但唔畀係咪真係代表冇禮貌？ (《香港金曲頒獎典禮》截圖)

不過這裡要讚港台和TVB，即使知道有些歌手不會到場，也沒有準備甚任謝辭，但依然將獎項頒發給他們，打破了多年不到場沒有獎的都市傳說。

你又同唔同意呢位網民嘅講法？（網上截圖）

香港金曲獎｜台上鮑比達表演菊梓喬合眼享受 網民質疑係咪瞓着咗

香港金曲獎|Supper Moment在內地照攞組合獎：將音樂帶到更多地方

同場加映：黃一山細仔UCL畢業好叻仔 盤點學歷超強星二代有牛津有UBC

👇👇👇點擊下圖睇學歷超強星二代👇👇👇