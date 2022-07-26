內地演員大爆娛樂圈秘聞　藝人助理要洗底褲陪瞓人工只得1000蚊

撰文：邱愛霖
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近日一位內地演員小江於小紅書拍片大爆內地娛樂圈秘聞，大談做藝人助理的辛酸，以及內地演藝圈誇張的階級觀念，她更奉勸觀眾切勿輕易做藝人助理。

內地演員小江於小紅書大爆內地娛圈秘聞。（小紅書影片截圖）

內地演員王子文的助理試過跪地給她鞋着，內地演員秦嵐亦試過在公開場合叫助理跪地幫手攞話筒，引發網友熱議，小江表示上述舉動還不算是虐待，她分享指一位小有名氣的喜劇演員出名難服侍，同劇演員每次到場拍戲首先便會問：「小妹今天是不是又動手啦？」、「小妹今天耍大牌了嗎？」其助理因藝人的暴虐行徑多次難過落淚。

秦嵐。（秦嵐微博圖片）

第二個故事是小江的親身經歷，她憶述有位女演員害怕夜晚獨自睡覺，要求她的助理每天在旁邊打地鋪陪瞓，拍攝兩、三個月期間日日如是。此外，女演員每天都溫柔地叫助理一齊同枱食飯，助理多次婉拒後終答應要求，象徵式拿起筷子吃了兩口，該女演員卻突然爆發，小江說：「她就直接把一整桌的菜全給掀了。」該女演員更侮辱助理道：「你都這麼胖了還吃？吃吃吃吃吃死你吧！」

趙麗穎。（微博@趙麗穎工作室）

另外，有位二、三線的演員因不吃劇組提供的飯盒，以及有嚴重潔癖，故助理每天須早起為她煲粥，晚上更要幫手洗床單、被鋪，甚至底褲，要打掃抹地，助理亦被下令不准坐藝人的椅子，亦被禁止與其他工作人員聊天，而該助理月薪只有1000多人民幣，小江不忿道：「這哪裡是當助理，這是當保姆啊！」小江補充道，助理人工偏低，紅星趙麗穎的助理亦只有6000多元。

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