黃心穎終於離巢一文重溫她的TVB之旅　7年藝人夢終於夢醒

今日黃心穎與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）戀情曝光，黃心穎只是間接承認戀情，但就直接承認已經離開舊公司，即無綫（TVB）。黃心穎於TVB最後一套劇集是《堅離地愛堅離地》，早前曾傳過黃心穎與TVB仍有8年長約，所以她還有可能在TVB復出，不過黃心穎已經落實離巢，未知將來她會在哪一個行業發展。

兩人在社交平台唯一一張合照。（IG@黃心穎）

「安心偷食」發生之前，黃心穎一直都係公司嘅力捧對象，同馬國明更加時時情侶檔搵真銀，前途無可限量，立即重溫佢呢7年嘅藝人夢，點解係夢？因為已經碎晒、醒晒喇！

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