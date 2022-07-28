金像獎影后劉雅瑟唔追求發達着名牌：和純棉一樣洗過一次都會皺

33歲的劉雅瑟於今年《第40屆香港電影金像獎》憑《智齒》打敗鞏俐、吳君如和周秀娜，奪下最佳女主角獎。近日劉雅瑟接受內地媒體新浪電影《浪影巴士》訪問，問到為何選擇簽約英皇，她坦言當初已看中霍汶希（Mani），非她不簽，她說：「我覺得是一種緣分吧！Mani姐說是一個攝影師把我推薦給她的，看到Mani姐我就是有一種會想要信任她，就是把自己交給她，因為她確實是很專業的經理人。」



第40屆香港電影金像獎最佳女主角 - 劉雅瑟（IG@liuyase）

劉雅瑟續說：「所以我沒有任何理由，當她找我的時候我內心就已經告訴我，我肯定簽的，我沒有任何條件可談，我肯定簽的，其他公司、正在談的公司找我，我全部都再見了。」劉雅瑟又坦言認定想行電影路才毅然簽英皇。

霍汶希（Mani）也是容祖兒、阿嬌、阿Sa經理人。（微博@霍汶希Mani）

劉雅瑟首部作品便擔正做女一，當時有人勸她之後不能再接小角色，劉雅瑟說：「可是一等好幾年過去，沒有機會。」她坦然接受退居演配角，靜待機會來臨。直到憑《智齒》入圍影后，劉雅瑟希望攞到影后證明自己，而英皇老闆楊受成保證她就算沒有攞獎都保證有戲拍，她說：「我的老闆也跟我說，如果我沒有拿到這個獎的話，你放心，我也會保證你一定有戲拍。對於我來講，其實拿獎不是那麼重要，我覺得有戲拍對於一個演員來講比較重要。」

斬哥（林家棟 飾）重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟 飾）勾起他心中仇恨，並選擇以暴力回應。（《智齒》電影劇照）

王桃（劉雅瑟 飾）遭斬哥（林家棟 飾）暴打。（《智齒》電影劇照）

出身於湖南基層工人家庭的劉雅瑟透露小時候家境不富裕，她說：「我跟別人說，我窮到2塊錢吃了一個星期的饅頭，我的朋友都哭了，可是對我來講吃饅頭怎麼了？饅頭就老乾媽可好吃了。」但劉雅瑟認為童年時光非常美好，也未試過吃不飽，「就算我沒有飯吃，我身邊的哥哥姐姐都會帶我吃飯的，我沒有覺得自己很慘過。」她續表示：「我不想去回憶之前那些辛酸痛苦，因為對我來講都是非常美好的回憶。」

劉雅瑟的影后之路絕不容易（大會提供）

劉雅瑟淡泊名利，她認為錢夠使就好，她說：「我每天給自己洗腦說，如果今天我一個月賺一萬塊錢，我工作10天，我還有20天的時間休息；可是如果我今天紅了，工作安排得很滿，我就算一個月賺1000萬，我30天都在工作，沒有時間花錢，那你覺得這一萬塊錢的人生過得舒服一點，還是這1000萬的人生過得舒服一點？你唯一多的就是錢嘛，然後就是所謂的被關注嘛，然後限制自由，可能穿得舒服一點、貴一點，但同樣一件T恤，我買一件T恤50塊是棉的、純棉的，你買一件T恤可能是一個奢侈品大牌，那它可能好幾千塊，但洗過一次都是一樣的，都是會皺、會破的，都是會被淘汰。」

劉雅瑟試過窮到兩蚊食了一個禮拜饅頭。（新浪電影訪問截圖）

劉雅瑟不覺得自己很慘。（新浪電影訪問截圖）

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