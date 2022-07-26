淨空法師圓寂享耆壽96歲　傳令周潤發決心捐20億全副身家做善事

撰文：邱愛霖
出版：更新：

知名佛教法師「淨空法師」於今日（26日）凌晨2點圓寂，享耆壽96歲。淨空法師俗名為徐業鴻，1959年於台北臨濟寺出家，法名覺淨，字淨空，62年來講經不輟。直至2022年，淨空之友社發出聲明，因淨空法師年事已高，有感力不從心，故辭去淨空之友社一切職務，交由年輕一輩接班。

淨空法師今日（26日）圓寂，享耆壽96歲。（HZTV華藏衛視影片截圖）

淨空法師曾來港講經說法，淨空法師於2000年受邀上本港台《名人本色》接受著名主持人何守信訪問，在西貢海旁暢談如何從佛教角度看待世間萬物。何守信在節目中評論道：「淨空法師放得下嘅係自己，擔得起嘅係世界，佢有承擔天下嘅氣概。修身、持家、平天下嘅理由，由佢後生到而家都冇放棄過。」

主持人何守信曾於《名人本色》訪問淨空法師，對他讚不絕口。（節目截圖）

有傳周潤發拜見淨空法師後，於2018年決定捐出約56億全副身家做善事，周潤發的善舉更吸引韓國電視台MBC《真實故事探索隊》訪問，節目組問道：「捐出8,100億韓圜財產是真的嗎？」（8,100億韓圜約值56億港元，但有報導指發哥實際財產估值應約20億港元），發哥報以微笑。

節目組再詢問發哥捐出全副身家的原因時，發哥坦言：「財產不是你永遠擁有的，有一天走了以後，還是留下來給別人，現在（財產）放在銀行，死了也不能帶走，要想想死了要把錢送給誰，捐給有意思的機構，或是需要這筆錢的人是挺好的。」發哥還表示，發嫂陳薈蓮非常贊成他捐出全部財產。

當年發哥捐身家接受韓國電視台訪問。（節目截圖）
《真實故事探索隊》播出後，周潤發立刻登上韓國搜尋網第一名。（網上截圖）
內地演員大爆娛樂圈秘聞　藝人助理要洗底褲陪瞓人工只得1000蚊TVB同優酷合辦綜藝《那年的精彩》　網傳劉德華曾志偉做召集人曾志偉有份投資內地家政公司資金鏈斷裂　有人上門抗議：必須還錢
周潤發
何守信
香港藝人動向
你可能感興趣