淨空法師圓寂享耆壽96歲　傳令周潤發決心捐20億全副身家做善事

知名佛教法師「淨空法師」於今日（26日）凌晨2點圓寂，享耆壽96歲。淨空法師俗名為徐業鴻，1959年於台北臨濟寺出家，法名覺淨，字淨空，62年來講經不輟。直至2022年，淨空之友社發出聲明，因淨空法師年事已高，有感力不從心，故辭去淨空之友社一切職務，交由年輕一輩接班。



淨空法師今日（26日）圓寂，享耆壽96歲。（HZTV華藏衛視影片截圖）

淨空法師曾來港講經說法，淨空法師於2000年受邀上本港台《名人本色》接受著名主持人何守信訪問，在西貢海旁暢談如何從佛教角度看待世間萬物。何守信在節目中評論道：「淨空法師放得下嘅係自己，擔得起嘅係世界，佢有承擔天下嘅氣概。修身、持家、平天下嘅理由，由佢後生到而家都冇放棄過。」

主持人何守信曾於《名人本色》訪問淨空法師，對他讚不絕口。（節目截圖）

有傳周潤發拜見淨空法師後，於2018年決定捐出約56億全副身家做善事，周潤發的善舉更吸引韓國電視台MBC《真實故事探索隊》訪問，節目組問道：「捐出8,100億韓圜財產是真的嗎？」（8,100億韓圜約值56億港元，但有報導指發哥實際財產估值應約20億港元），發哥報以微笑。

節目組再詢問發哥捐出全副身家的原因時，發哥坦言：「財產不是你永遠擁有的，有一天走了以後，還是留下來給別人，現在（財產）放在銀行，死了也不能帶走，要想想死了要把錢送給誰，捐給有意思的機構，或是需要這筆錢的人是挺好的。」發哥還表示，發嫂陳薈蓮非常贊成他捐出全部財產。

當年發哥捐身家接受韓國電視台訪問。（節目截圖）