Tyson Yoshi屋企地址曝光後連外賣都唔敢攞　30歲後唔做歌手

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）8月在九展STAR HALL舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，近日他上Do姐（鄭裕玲）《口水多過浪花》剖白往事，Tyson Yoshi曾為化妝牌子任職設計師，。入行不久的Tyson Yoshi坦言成名後頗為焦慮。早前Tyson Yoshi家中地址意外曝光，他連攞外賣都要提心吊膽，他說：「而家送外賣，我都係隔住道門叫佢擺喺門口，我試過一打開門，外賣員就話終於見到你啦Tyson。唉，因為佢送開喺嗰區呀嘛，佢會傳出去㗎嘛，所以幾困擾，冇諗到喺屋企門口都俾人認出。」



銅鑼灣時代廣場設有Tyson Yoshi的臨時藝術展覽攤位。（梁碧玲 攝）

Tyson Yoshi曾因此事大怒，但無法怪責父母不懂拒絕別人要求，當時他已預感事件遲早爆煲，「但冇諗過咁快發生，因為個節目都幾偏。」除了不敢攞外賣外，Tyson Yoshi去到人多地方都因怕被認出而「標冷汗」，他說：「出到銅鑼灣、旺角，我試過停低一陣間，影一個就好多（個），但我又唔想Say no，我從來未試過Say no，成日都要好急步咁走。人哋眼神一望我就開始驚，一入銅鑼灣我就要低頭，標冷汗。」Do姐則鼓勵他要克服外界目光。

Tyson Yoshi不時會在家裏打卡。（IG@tysonyoshi）

另外，Tyson Yoshi透露打算2年後邁入3字頭便不做歌手，Do姐大感吃驚，Tyson Yoshi解釋想轉做幕後，例如MV導演，他說：「有啲嘢係某個年紀適合做，有啲嘢係嗰個年紀就要做嗰個年紀嘅嘢。」

Tyson Yoshi女友Christy曾被質疑擅自闖入主人房拍性感照。（IG@c.705）

Tyson Yoshi又透露以父母為鑒，不打算賺到錢便提早過退休生活，他笑指：「成世人做死一樣嘢係冇可能。因為我見到父母，我覺得冇嘢做就真係好似佢哋咁留喺屋企。（Do姐：你父母Eejoy咪得。）佢哋唔Eejoy呀，又話悶又盛，我叫佢哋出去上堂、學吓咩班，佢哋又跳唔出舒適圈，所以我成日望住佢哋（就諗），我老咗真係唔要好似佢哋咁。」

Do姐鼓勵Tyson Yoshi克服焦慮。（《口水多過浪花》節目截圖）

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