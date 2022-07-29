魯豫有約 | 宣萱首拍戲被方中信鬧　自認過往角色相似：我的問題

51歲宣萱最近作客內地訪談節目《魯豫有約一日行》，大談人生經歷，分享工作感悟。她憶述首次拍劇就是同偶像方中信合作《千歲情人》，第一日同對方拍戲就要一起坐電單車，還要在後面抱著他，令宣萱非常緊張：「第一個鏡頭他要抱著我，然後我就站著，導演說你可以過去，一會就是這樣。我說好，然後我在想，方中信看著我：『過來啦』，這樣很大聲，我就（想）我的偶像罵我，然後我就過去。其實他不是罵你，只是他性格是那種很爽的，那一天我就覺得很傷心，因為我被我的偶像大聲跟我講話了。」結果夜晚同林保怡拍戲時，對方非常溫柔有耐性，兩人如此大的反差，令她印象非常深刻。



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雖然已經出道30年，塑造過不少經典角色，但宣萱坦言，直到近幾年，才覺得自己演技好一點：「因為從前我覺得比較多就是，我接的每一部戲好像看見角色有點像自己，我就把自己放進去，但是你演這麼多年，這麼多戲，那每一次都用同一個方法，其實是不行的，也是可能在TVB裏面不停地拍，也沒有去想，那個時候就覺得開心就好了，我喜歡做這個角色，我覺得開心。但是後來慢慢過了這麼多年，十幾二十年，看自己的作品，我有點覺得好像差不多的。就是《刑事偵緝檔案4》，因為是演一個心理學家，可能那個角色就區別比較大，就會有多一點點明顯的不一樣，但是好像很多都很像，那個時候我覺得自己沒想太多，就拿到劇本，很累，OK，我就做了，到現場。」

宣萱不好意思地表示近幾年才自覺演技好些。（視頻截圖）

對於早年在演戲中少了很多創作過程，宣萱也直言這樣是不好的：「有時候我看一些片，像現在網上你會看到，很多fans他們會剪，每一部戲不同的片段剪在一起，好像很像，那這是我的問題了。」她續指道：「我還記得我拍過一個《愛情悠悠藥草香》（內地劇集），最後一場對我來說是我拍這麼多年戲，我覺得最辛苦的一場。那場戲是我崩潰的一場戲，但是那場戲拍了一整天，我一整天那個情緒就在這裡，然後吃飯的時候，休息的時候，我要自己躲在一個房間，不能跟我講話，我要把我的情緒一直放在這裡，然後回去的時候很累，但是拍完之後我自己很開心，因為我覺得我盡了能力，我覺得做得比pass高一點，我很享受有這種挑戰。」

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