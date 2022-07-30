MIRROR演唱會｜Anson Lo被網民指冷血　有行內人士解釋實情係咁

MIRROR日前的紅館演唱會因為發生嚴重事故而需要取消餘下的場次，因為當日演唱會Anson Lo及Edan正在演唱《Elevator》及《Megahit》途中，一個4呎的螢幕從天而降。壓傷兩位舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯（阿峯），阿Mo傷及頸椎，需在深切治療部留醫。昨日有不少網民指Anson Lo冷血，有行內人士出來為他解釋情況未如大家所想。

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

阿Mo傷及頸椎，需在深切治療部留醫 (胡凱欣 攝)

網民怒指Anson Lo冷血：

Anson Lo被罵冷血，因為當時的Anson Lo在發生事故後仍然繼續演出，所以被網民指他冷血不顧受傷的舞蹈員。但其實當日Anson Lo正背向舞台走，事故發生時更不知道，故此他仍然繼續在唱歌，加上他們帶著隔音的耳機，正常聽不到外面的聲音，所以一時未知外面發生什麼事也屬正常，當他一回頭時也驚呆了，還未來得及做反應時已經被工作人員推下台。

網傳畫面截錄Anson Lo在事發一刻繼續跳唱名慢慢走近出事位置，竟有網民發文批評。（網上圖片）

有行內人士出來解釋台上情況並未如大家所想：

有些網民看到後便開始在網絡上怒罵他，直言Anson Lo冷血、過份、冇人性，難聽的字眼不停在網絡上瘋傳。昨日隨即有行內人士出來講解「由於舞台燈光再加上Follow Spot射住，表演者既視野係會受影響，未必睇到發生咩事」行內人士亦提到：「基於The Show Must Go On既原則佢真係無做錯，同時顯得佢係一個專業既表演者！演出中，有任何突發野，係唔影響演出質素上完美解決到問題，呢樣就係我地做後台既專業所在，同時間如果發生嚴重意外，第一時間係會停Show確保左台上表演者既安全先。」當這位行內人士發表完這篇文章後，不少網民留言感謝他的詳細講解。據悉MIRROR 12人都受了很大的打擊，而阿Mo與Anson Lo更是大學同學，所以阿Mo受傷對Anson Lo的打擊更為之大。

行內人士為Anson Lo解釋當時情況 (網上圖片)