七人樂隊 | 洪金寶兒時日練15個鐘功夫　逃跑3次見媽媽落淚先發奮

殿堂級導演洪金寶與許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手製作港產片《七人樂隊》，電影拼湊成五十年代起七個香港情懷故事，並於上月7月28日上映。洪金寶負責執導故事《練功》，他近日為宣傳電影接受內地媒體《新京報》訪問，並透露想把50年代自己練功夫的真實故事帶入電影中，更笑言：「如果患上老年癡呆症，就再沒有機會拍了。」並想將師弟成龍、元華、元彪的兒時故事都加入電影中。



《七人樂隊》是由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克攜手執導的作品。《七人樂隊》電影海報。（電影公司提供）

洪金寶指《練功》記錄了「七小福」的練功往事。洪金寶人生有整整六、七年都在練功，由早上7點練到晚上10點半，他透露除了少部分食飯和讀書時間外，其餘時間都在練功；而師父于占元非常嚴厲，看見徒弟偷懶會對他們「暴揍一頓」。洪金寶曾因受不了而逃跑三次，直至看見媽媽落淚才決定不再逃跑，他說：「因為他們沒有時間照顧我，也不希望我在社會上沒有方向隨波逐流。」

七小福與師姐于素秋合照。（網上圖片）

拍戲是洪金寶一生的志趣，他表示直到拍不動了才會退休。有人認為洪金寶這一代功夫演員是「港產武俠片最後的榮光」，洪金寶聽過這種講法，但不想承認這種不復當年的論調，他認為大家是看港產片長大，應該鼓勵而非嘲笑它，他說：「二、三十年前你會因為它驚喜，現在卻是去吐槽。我們應該給它機會、尊重它、支持他，不能一味唱衰。」洪金寶又表示今下有各種各樣媒體興起，他也會呼籲大家不要放棄電影，並希望電影和電影院可以捲土重來。

洪金寶。（Getty Images）

《七人樂隊》〈練功〉由洪金寶執導，並由兒子洪天明飾演自己的師父于占元。（《七人樂隊》電影劇照）

同場加映：41歲熊黛林孖愛女迪士尼玩曬長腿 獨家爆保養秘訣開工一定食宵夜