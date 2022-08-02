MIRROR演唱會｜呂校長代阿峯家人講解情況　出院要日日做物理治療

今日（2日）《夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l》的教育界KOL呂校長在社交平台上載了一段影片講述日前MIRROR演唱會其中一名傷者張梓峯（阿峯）的近況，指阿峯並非「輕傷出院」而是轉到另一間醫院繼續就醫，因為當時的醫院家人不方便陪伴，所以便轉離原本的公立醫院。呂校長與阿峯的太太及哥哥商量完後決定以影片向大家講解一下阿峯情況，而且有提及到阿峯出院後亦因為受傷問題而需暫時搬到方便出入的地方暫住。

《夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l》的呂校長 (fb圖片)

呂校長亦播放了阿峯太太的錄音，阿峯太太指：「當時個情況係個LED跌左落黎，跌落黎佢（阿峯）個位置本身睇唔到，如果有睇片係見到佢擰轉身打算行既時候就發現塊LED塌下來，然後佢想上前幫佢同事，咁所以你會見到有D相係佢推住塊LED，但都係塌左落嚟，因為太重。點解佢會係張相既比較角位？因為佢一邊推一邊借力。」

阿峯太太講解當時情況 (fb圖片)

呂校長亦表示阿峯當時看不到LED塌下來，但阿峯因為看到傷到阿Mo所以想利用自己的力量來推開LED，最後幸好附近的舞蹈員都過來幫忙推開LED，然後一起拉他出來，當時LED塌下來時先拍到阿峯的頭，然後再壓下來，壓到盆骨同大腿，連腳趾都傷了。阿峯當晚在醫院要做很多個測試，還有因為壓下來時打到了頭，所以要照一下腦，未來還要做很長期的復康，呂校長表示：「即使出院但因病情需要每天回醫院接受治療。」