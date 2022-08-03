MIRROR演唱會｜亞博與紅館同樣停用大型空中機械裝置　以確保安全

Mirror的首個紅館演唱會於上月底正式舉行，但在第四場時發生嚴重意外，在半空的屏幕突然倒下，壓在場內的兩位舞蹈員（阿Mo及阿峯）身上，導致阿Mo身受重傷留醫深切治療部，政府介入調查事件。

MIRROR演唱會事故不斷 (鄺鈺瑩攝)

康文署前日（1日）宣布轄下的表演場地由昨日（２日）實施三項短期措施：

1. 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

而昨日亞洲國際博覽館（亞博）亦宣布與康文署看齊要求在亞博舉行的活動要符合上述的要求，另外亞博亦會要求合資格人士每日檢查由租用人加設的舞台機械裝置，確保其安全性以保障所有人。亞博亦表示會積極地與業界及有關部門保持緊密聯繫，盡力協助主辦單位作出相應配合，以確保活動在安全情況下進行。而所有於亞博館舉行的公眾活動，活動主辦單位必須持有有效臨時公眾娛樂場所牌照，牌照需由食環署與相關部門審批，臨時加上去的物件必須經由註冊結構工程師核准。