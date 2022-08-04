MIRROR演唱會 | 呂校長識阿峯　拒談個人背景：唔鍾意娛樂版出現

於MIRROR紅館騷受傷送院的舞蹈員張梓峯（阿峯），早前被指於下午在家人陪同下出院，不過前日（2/8）一位自稱「呂校長」的女士於Facebook發帖文表示，阿峯並非「輕傷出院」，並拍片講述阿峯傷勢。她今日（3日）再拍片解釋：「有一日我收到一個訊息，希望我可以幫忙，我係被動啲嗰個。」她透露早已認識對方，自己有能力清楚明瞭傳遞阿峯說話。



「貓貓校監」的呂詩慧在Facebook發帖文表示，阿峯並非「輕傷出院」。 (fb圖片)

不少網民都對這位「呂校長」感到好奇。據報道指，人稱「貓貓校監」的呂詩慧在九龍聖德肋撒英文學校（St. Teresa’s School Kowloon）就讀幼稚園到小學，攻讀碩士學位時主修教育，曾經擔任過「現代教育」的補習老師，並於在2015年離職。同年，她擔任念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）校監一職，不過學校最後在2020年因為租務問題無法繼續營運。幼稚園停運後，呂詩慧轉為線上教育工作推廣「尖子教育」。而報道又指，呂詩慧投身教育界前從事過傳媒及公關工作，亦曾經在香港電台擔任兼職。

呂詩慧為念蘅幼稚園暨幼兒園校監。（「Ludus Kindergarten & Nursery」facebook截圖）

不過有網民對呂詩慧的校長身份提出質疑。翻查呂詩慧的Facebook專頁，呂詩慧的Facebook自我簡介中透露曾為「跨媒體傳媒文化人」、「學校校監」，並自稱「尖子教學家」、「名校升學策略師」，也沒有透露所任職的學校。另外翻查網上資料以及媒體訪問，暫時不見有呂詩慧任職校長的資料。

呂詩慧在Facebook的個人簡介指曾為「跨媒體傳媒文化人」、「學校校監」，並自稱「尖子教學家」、「名校升學策略師」。（Facebook圖片）

《香港01》發訊息至呂詩慧Facebook提供的電話求證，自稱校長室同事以文字回覆表示，呂詩慧現於澳洲工作，不方便親自回覆。

從呂詩慧的Instagram可見，她7年前任職現代教育期間已自稱「呂校長」。（IG@luiprincipal）

問到該位校長室同事屬於哪間學校，對方回覆指：「唔係唔透露，之前已經講過，但係唔想再講咁多，現階段佢已經卸下所有香港學校嘅工作。」對方表示：「其實對上疫情之前佢係一間學校嘅校監，佢管理校長，但係去真係唔想係呢件事上喧賓奪主」。他又指：「其實佢啲名人朋友如果真係細心睇吓包括政客包括高官個個都叫佢做呂校長，咁你鍾意叫佢做呂小姐」。此外，對方表示呂校長「好抗拒呢件事做主角」，如提到這件事便會拒絕受訪，並說道：「因為佢今次嘅角色只係代表傷者家人，我哋始終係做教育嘅唔係咁鍾意娛樂版出現。」問到呂詩慧是否持有校長證書，對方表示不會回答這個問題，他又指部分教育界人士、家長及學生均知內情，「不如睇吓點解教育界咁多人咁樣稱呼佢啦。」

呂詩慧曾與肥姐沈殿霞合照。（Facebook/@夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l）

香港教育工作者聯會副主席鄧飛接受《香港01》訪問表示，校監負責監管校長是否符合辦學理念要求、教育局規定等，是該所學校的法人代表，就他所觀察大部分非教育專業出身，很多屬於義工性質；校長則是教育專業人士，屬於受薪員工，他說：「就好似係校監係報社社長，校長係總編輯。」法例亦規定不可同時任職校監和校長。

此外，鄧飛指一般情況下，中小學校長須修畢教育局認可的擬任校長課程，並取得校長證書才可就職，根據法例規定，幼稚園校長亦須修畢校長證書課程。鄧飛表示：「要過晒要求先會發校長證俾校長，屬於功課性質。如果冇校長證又想做校長，就要向教育局解畫，教育局有權拒絕。」鄧飛坦言，如果校監須對外演講、接受傳媒訪問，理應使用校監的名銜，普遍而言，行內人只會習慣性稱呼已榮休或現職校長作校長。至於坊間的補習學校則對「校長」一稱無太大要求。

呂詩慧曾與胡楓、羅蘭姐合照。（呂詩慧FB）

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