佩洛西訪台｜內地歌手稱為國出征實情搏宣傳　陸網民冇共鳴鬧有病

佩洛西（Nancy Pelosi ）訪台，兩岸三地網友2號在網路上討論熱烈，內地饒舌歌手VaVa在這時機突然PO出自己的新歌〈花木蘭〉，並說：「如果有需要，我隨時替國出征」，不但沒引起網友共鳴，反而被罵蹭熱度太過頭，狂罵她：「是不是有病」、「別丟人了」。



VaVa 2017年因參加節目《中國有嘻哈》獲得關注，不過她曾被網友認為歌曲抄襲蕾哈娜、炫雅，上個月新歌〈OK〉編曲又被指抄襲時代少年團嚴浩翔的〈Y〉，雖然她的經紀公司嚴正否認，但網友幾乎不買帳，批評她這次回應挺快的，反觀先前泫雅和蕾哈娜的事件就不作聲。

【圖輯】點圖放大看更多嘻哈女歌手VaVa照片👇👇👇

+ 27

而昨晚佩洛西訪台，挑動兩岸網友神經，正當微博熱搜一片都是政治相關話題時，VaVa這時PO出新歌並說要替國出征，被網友罵到翻，認為這種國家議題也來蹭太過分，也有網友為她說話，表示發文排程應是事先排好的，但也有網友質疑為何不推遲排程，認為她的團隊完全沒有注意到時事。

【圖輯】點圖放大看更多佩洛西訪問台灣的現場圖片👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

獨／「一家團圓」李燕提前領便當 網友不滿上書三立

張柏芝生3帥兒不夠！ 宣佈再添1女成「時間管理達人」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】