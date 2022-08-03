佩洛西訪台｜東部戰區演訓照片曝光　殲20、052D驅逐艦登場

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）正開展訪台行程。

今日（3日），東部戰區公布在台島周邊海空域實戰化聯合演訓的圖片。



東部戰區介紹，東部戰區在台島北部、西南、東南海空域，組織了由戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力參加的實戰化聯合演訓，重點演練了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰能力。

同日，《央視新聞》公開東部戰區聯合演訓的影片，顯示東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛、到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。

東部戰區海軍在台島周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。海軍任務艦艇已依令抵達台島以東預定海域，完成海上警戒封控布勢，與空中兵力聯合開展海上封鎖、對空攔截等課目訓練，充分發揮海空協同一體封控實戰能力。

報道指，東部戰區今日上午已重點組織對台島多方向高強度海空抵近懾壓、海上多向進逼，全時位台島周邊偵察預警，檢驗部隊聯合作戰能力。

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據此前報道，8月2日晚起，東部戰區陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

東部戰區副參謀長顧中表示，本次聯合軍事行動，是針對美台在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。