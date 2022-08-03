佩洛西訪台︱稱中國治下「一國兩制」失敗　全球在民主獨裁間拉鋸

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台行程「戲肉」，今早（3日）10時到總統府，獲總統蔡英文迎接。蔡英文向佩洛西致謝，感激她對台灣民主發展的支持。

會上有日本記者問佩洛西，台灣周邊的國家如南韓、日本等都是實行民主制度，作為民主國家，應該如何保障自己，避免中國入侵，同時引領中國走向民主自由。佩洛西以香港「一國兩制」為例，指中國下的民主自由是失敗的。



盼台灣安全享受自由 與民主三者缺一不可

佩洛西表示，這正正反映現實情況，國際在民主和獨裁之間拉鋸和掙扎，中國以硬實力，包括經濟及軍事實力等對抗民主國家。但她強調評論國家的發展程度，不應限於經濟發展，更重要的是國家對自由民主的承諾，認為民主國家仍可以從聯合國中得到支持。

她直言，今次成功訪台正正代表台灣在民主方面取得一定程度的發展和成績，相較香港「一國兩制」的失敗，台灣是民主的典範。她寄語台灣應保持自身優勢，民主、自由、安全，三者缺一不可，期許台灣能在保持安全下享受自由，並強調美國會信守對民主承諾。