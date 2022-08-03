林志穎報平安！哥哥林志杰交待最新情況　病房渡過結婚9周年紀念

林志穎駕駛Tesla發生自撞車禍，目前住院約近兩周，據傳已完成第一階段的手術，大哥林志杰得知他的狀況後，第一時間在粉絲群裡報平安。



此外，有網友注意到7月30日是林志穎和陳若儀的結婚9周年的紀念日，雖無法像往年一樣發文放閃，但粉絲也認為他的平安即是最好禮物。

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據微博傳出的對話截圖能看到，林志杰早上7點多在林志穎的粉絲群裡報平安：「志穎安全了，感謝大家陪伴與祈禱」，讓粉絲一起床就看到好消息，但由於疫情關係，他也表示醫院管很嚴：「一個進去就要一個出來，連我都沒進去看過志穎。」

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事實上，林志穎弟弟林志鑫日前出面表示，二嫂陳若儀這陣子都不眠不休地守護著哥哥，讓家人們看了相當心疼：「我們兄弟姐妹們也都做為她的後盾，共同扶持與依靠。」

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至於事發經過，林志鑫表示：「二嫂和我有嘗試與志穎對話，想要瞭解事情發生的經過，但志穎目前的身體狀況仍無法將發生的經過拼湊起來，我想，要等到志穎身體狀況更好些，才能與相關單位進行說明了。也請社會大眾不要再繼續討論或揣測事發的經過。」

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