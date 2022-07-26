林志穎車禍｜台媒：肩膀手術完成「骨頭復位漂亮」　剩一大難關

台灣知名藝人林志穎上周五（22日）於桃園市中正北路發生車禍。有傳林口長庚醫院院長陳建宗已組成醫療團隊，預計在今日（26日）或明日（27日）就開始為林志穎進行階段性手術。

台媒《TVBS新聞網》今日引述知情人士報道指，林志穎在今日已完成第一階段手術，由骨科團隊負責完成肩膀骨折治療，「手術過程非常順利，雖然前面骨頭有一點碎，但復位的相當漂亮」。

知情人士稱，團隊有信心令林志穎在半年內就能重回正常生活，下一階段就是明後天（27-28日）的「顏面骨手術」，如順利完成，林志穎就可說是度過難關。



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據早前報道，知情人士稱，醫療團隊主要由林口長庚醫院院長陳建宗統籌，整型外科負責臉骨治療、骨科負責外傷骨折部分、神經外科也會加入處理頭部外傷，而一般外科則是從林志穎在深切治療部中就開始負責照護，所以也會加入，在手術後持續進行照護。

《TVBS新聞網》今日報道指，知情者透露，林志穎在今日早上開始手術，耗時約4、5個小時，將肩膀粉碎性骨折的部分修復完成，但顏面骨手術則還沒進行。知情者又稱，「骨頭復位的蠻漂亮」。

知情者指出，外界有許多關於肩膀復健的見解，有聲音稱要一年時間才能恢復，但林志穎的狀況其實並非如此，直言「肩膀術後的狀況會比想像中更好一點，一切都可以做得更好，有信心讓他更快痊癒，不會說一定要搞到一年」。 預估最快半年林志穎就能恢復到可以跑步、打籃球，過正常生活。

知情者又指，林志穎的顏面骨手術預計將在明後天（27-28日）進行，等陳建宗負責的顏面骨手術順利完成後，林志穎的難關就可以說是先度過了。

根據台媒《中天快點TV》等報道，林口長庚醫院是台灣整形外科重鎮，擁有台灣最具規模的整形外科團隊，包括顱顏中心、肢體重建及顯微手術中心、燙傷中心以及一般整形美容外科等。院長陳建宗為台灣內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術權威。