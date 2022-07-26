林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民

台灣藝人林志穎22日駕駛Tesla自撞分隔島，導致整輛車燃燒起來，幸好有熱心民眾不顧危險，趕緊把他跟他兒子從車內救出，此行為也讓外界探討，遇到這種情形時，究竟該不該伸出援手。



【圖輯】網民一睇爆喊！林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數人（點圖放大了解👇👇👇）

+ 5

對此，台灣知名律師賴芳玉認為，雖然每個人看這件事的角度不同，她選擇以「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷，這就是純粹的愛」來正面看待。

賴芳玉日前在社交平台提到：「我發現人生到不同的年紀，考卷會變形」，然後自從網路媒體開始存在後，眾人推文的、分享的，都好像不能相信：「大家對一個事件，開始主觀的申論了」，她認為這沒什麼好或不好，因為多元的發展，正是申論題的發展。

【相關圖輯】林志穎車禍｜台灣網民怒揭Tesla一個致命缺點恐讓兩父子葬身火海（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

賴芳玉以林志穎車禍事件舉例，如果為是非題：「說的是忽略車前狀況，撞到分隔島，號誌桿損壞，要不要賠」；但換成選擇題：「說的是如超過18公斤的6歲小孩坐副駕駛座，還是後座，才符合規定？還是都符合？或才相對安全？」

賴芳玉表示，若是申論題，她會說愛真偉大，在生死一線間，即便名利雙收的人，只要繼續活著，就繼續享有這世界給出的名利：「但能讓自己無條件付出生命的，失去所有一切的，唯有愛、對孩子的愛」，這是生死一刻的選擇：「0.1秒間的選擇，所有的傷勢都在林志穎身上，讓孩子只是輕傷，這就是純粹的愛」。

【相關圖輯】林志穎父子被拖離車外「5秒後車身瞬間爆炸」靠2大關鍵逃過死劫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

賴芳玉提到：「很多人說命運之神眷顧林志穎，死裡逃生，也是人的良善，見義勇為的良善，或許就是神因愛而感動，而守護著」，但到了現在這年紀：「我的申論題，寫的很簡單，也透著我的主觀世界，多期待與渴望這世界多一點良善與愛」。

【圖輯】點擊放大瀏覽相關照片（慎入）👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

74歲余天驚傳中風住院！ 余祥銓證實曝病況

【本文獲「TVBS」授權轉載。】