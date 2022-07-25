林志穎車禍｜台媒：明後天做手術　醫院院長領軍四大科別醫生負責

台灣知名藝人林志穎上周五（22日）於桃園市中正北路發生車禍。今日（25日），家屬及經紀人召開記者會交代林志穎的病情，透露他目前意識清醒，可以簡單對話，將接受手術。

林志穎目前在位於桃園市的林口長庚醫院留醫。台媒《TVBS新聞網》引述知情人士報道指，林口長庚醫院院長陳建宗已組成醫療團隊，預計將在明天（26日）或後天（27日）就開始為林志穎進行階段性手術，其中臉骨治療部分由身為顏面骨折修復手術權威的陳建宗負責，骨折部分由骨科動刀，頭部外傷由神經外科治療，一般外科則負責照護。



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報道指，知情人士透露，由林志穎受傷開始，林口長庚醫院就立即組成團隊為他進行治療、評估。林志穎的傷勢算是重症，但對醫院而言，每天都有許多類似或是更嚴重患者，相信這次手術在多科別協助下，應該沒有太大問題。

知情人士稱，醫療團隊部分主要由林口長庚醫院院長陳建宗統籌，整型外科負責臉骨治療、骨科負責外傷骨折部分、神經外科也會加入處理頭部外傷，而一般外科則是從林志穎在深切治療部中就開始負責照護，所以也會加入，在手術後持續進行照護。

因此，整體手術部分是以整型外科、骨科、神經外科和一般外科四大科別醫生負責，等到手術後也會有復健科團隊加入。今日（25）上午，林口長庚醫院團隊也已統籌相關資訊，和家屬解釋過所有手術和治療流程，階段性的醫療會在這幾天就完成。

根據台媒《中天快點TV》等報道，林口長庚醫院是台灣整形外科重鎮，擁有台灣最具規模的整形外科團隊，包括顱顏中心、肢體重建及顯微手術中心、燙傷中心以及一般整形美容外科等。院長陳建宗為台灣內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術權威。