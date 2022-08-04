白雲神級cosplay獲封真人版不知火舞　視覺效果太震撼被質疑係P圖

白雲（Snowy Bai）擁有常在社群分享辣照，日前分享cosplay遊戲角色「不知火舞」的照片，她深V秀出E Cup好身材，被讚神還原，特別是一系列照片中她手持扇子，眼神犀利，被網友直呼「真人～不知火舞～」。



白雲表示這是她人生第一次cosplay，選擇自己喜愛的「不知火舞」，網友認為她扮得相當成功，非常適合，更有網友表示看的讓人熱血沸騰。

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白雲還曝光拍攝花絮影片，她8月1日於Facebook發文，表示因為人覺得照片看起來像電腦合成，或是P很大，所以公開影片還原拍攝現場，表示「影片無美顏、無瘦身濾鏡」，而對於有網友表示cosplay照片看起來和她平時不太一樣，她則表示「卡通（電玩）人物妝加黑長髮肯定會和我平時非常不一樣，而且也要化到很卡通！」坦言「妝髮影響很大」。

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