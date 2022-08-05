陳冠希一家三口拍代言照片目無表情顯詭異　網民：你老了

陳冠希自2017 年與超模秦舒培誕下女兒（Alaia）後，搖身一變由時裝達人變為「炫娃狂魔」，社交平台不時會上載一家三口的日常生活照。現年41歲的陳冠希年輕時是公認靚仔，天生一副「壞男孩」樣貌，曾經迷到不少少女。

陳冠希天生一副「壞男孩」樣貌，曾經迷到不少少女。（視覺中國）

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昨日（4日）陳冠希在社交平台，上載了一家三口代言日本品牌的照片，照片中三人穿上秋冬色系的衣服拍攝，年紀小小的Alaia亦遺傳了媽媽秦舒培模特兒的優良因子。5歲的Alaia早前跟陳冠希及秦舒培出席該品牌活動時已經很有鏡頭觸覺，笑起來也甜甜的，吸引到不少目光。照片中的陳冠希看上去卻十分顯老，像比真實年齡老了十年，難怪網民都在他社交平台留言：「陳冠希你老了！」亦有不少網民覺得照片很詭異，陳冠希一家為什麼不笑著拍照、「臭臉」等形容他們。

陳冠希在社交平台上載了一家三口代言一個日本品牌的照片，照片中三人穿上秋冬色系的衣服拍攝 (ig@edisonchen)

秦舒培自從與陳冠希一起後知名度大增，二人相戀3 年後生下Alaia，之後便愛得高調，陳冠希亦經常「曬恩愛」，更公開愛的宣言，直言秦舒培讓他完整，感謝上帝讓他擁有她。而一向高冷的秦舒培也被陳冠希攻陷，變成溫柔可愛，而且經常掛著笑臉，加上現在的秦舒培有空就繼續接工作，沒有工作則留在家陪伴陳冠希及Alaia，讓人一眼看上去就知道十分幸福。

陳冠希亦經常「曬恩愛」，更公開愛的宣言 (ig@edisonchen)

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