陳冠希策動JUICE聯乘HOOD BY AIR　大玩PANTONE年度顏色長春花藍

EDC陳冠希近來搞作多多，不但推出NFT，更疑似部署回歸樂壇，與MC仁、廚房仔合作炮製全新單曲《浪》，叫人期待，不過再忙也好，時裝潮流大業他從沒有忘記，



最近，EDC策動旗下潮流單位JUICE與美國品牌HOOD BY AIR合作，推出獨家膠囊系列。



為表對今次合作重視，陳冠希隆重其事親自出馬做Model拍攝系列廣告硬照。（JUICE）

系列亦年度顏色長春花藍（PANTONE 17-3938）相類似色系作主題。（JUICE）

對於HOOD BY AIR（HBA）這個品牌，或許很多時裝人都覺得可惜，與OFF-WHITE、VETEMENTS同期崛起，2014、15年已奪得LVMH Special Jury Prize及CFDA award等時尚大獎，前途無可限量之際，創立人Shayne Oliver卻選擇急流勇退，於2017年突然宣告暫停HBA營運，叫世人錯愕，甚為可惜，若沒有中間這段真空期，Shayne業界地位或許已達Virgil Abloh與Demna Gvasalia之境了。

Shayne Oliver。（SSENSE）

不過，所謂人各有志，每個設計師都有各自不同創作路向，HOOD BY AIR停擺後，Shayne Oliver休養生息，沉澱自己的創作思路，探索自我，何況暫停HBA期間，Shayne Oliver依舊不缺設計項目，以「流浪」方式，先後於Helmut Lang、Longchamp、Diesel及Colmar等品牌打滾增廣見聞，「遊歷」歸來後於2020年再度重生HOOD BY AIR，以更全面方式示人，Shayne自身亦一直強調品牌本身核心價值沒有改變，自己卻成熟了不少。

HOOD BY AIR Box Logo Hoodie HKD 4,290。（JUICE）

今次HOOD BY AIR × JUICE膠囊系列，作品並不多，就只有6件，每款卻給予人莫大搶眼感，事關系列出奇不意向PANTONE致敬，大玩年度顏色長春花藍（PANTONE 17-3938）的相似色系，將之盡數注入衞衣、Tee、Cap帽之中，觀覺承如PANTONE官網所論述一樣：呈現自如自在的信心與愉悅的態度，鼓勵無拘無束的表達與實驗。

HOOD BY AIR 69 Box Logo Long Sleeve Tee HKD 2,390。（JUICE）

雖然告別黑色主調換上長春花藍的確給予人輕鬆感，但Shayne Oliver叛逆精神依舊，將飾有 「HBA」Box Logo 、「69」字樣及槍靶等標誌性注入服飾之中，既具標誌性，又帶有玩味，加上定價十分吸引，由HKD1,190至$4,290不定，考慮到HOOD BY AIR今次回歸之後明顯主攻High Fashion領域，產品平均售價調高了不少，今次HOOD BY AIR × JUICE系列性價比算是很高的了。