「BTS師妹」宮脇咲良同Rosé撞衫！女神著透視裙暗露纖腰贏到盡

近日正式出道的新生代韓女團LE SSERAFIM，頂著超人氣男團防彈少年團師妹頭銜，亮相不久就立馬引起火熱討論，其中早已憑藉限定女團IZ*ONE累積不少人氣的日本成員宮脇咲良，不同於過往的仙氣造型，在出道舞台上，以一身SAINT LAURENT透紗細肩帶裙裝，加上皮長靴展現暗黑性感風貌，而這套造型也被眼利網友發現，竟與BLACKPINK成員Rose出席巴黎時裝周時的裝扮相同，兩人首次撞衫掀起熱議：「Rosé更高級」、「宮脇咲良有點顯胖」。



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新生代韓女團LE SSERAFIM於日前正式亮相，人氣成員之一的宮脇咲良，當天一改過往仙氣風格，罕見穿著SAINT LAURENT黑色透紗裙裝耍辣，細肩帶設計遊走纖瘦鎖骨與天鵝頸，並搭配顯眼的愛心碎鑽頸鍊，巧妙展現出暗黑龐克風貌，此外她不忘腳踩皮長靴，想讓視覺集中在引人遐想的火辣腿根，卻意外沒抓好整體比例，完全沒有將自己的身材優勢襯托出來，令不少網友直呼：「勉強用顏值撐住」、「仙氣不見了」、「造型師在鬧」。

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「人間YSL」Rosé也在早前穿著同款裝扮出席SAINT LAURENT巴黎時裝周活動，她以同樣搶眼卻優雅的珍珠頸鍊，輕鬆將小黑裙穿出質感，下身部分則運用帶有惹火氛圍的黑色透膚絲襪，完美演繹出YSL的極致性感，即便腳踩類似於宮脇咲良黑色皮長靴，Rosé的纖長美腿照舊不容忽視，不同宮脇咲良在透紗裙裝內保守加入黑色內襯，Rosé大膽在薄紗裙裝的透視設計下，若隱若現露出纖腰相當逼人。

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